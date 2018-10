Otras movilizaciones de profesores, administrativos y estudiantes en la capital a partir de las 10:00 de la mañana:

– Desde la Universidad Pedagógica Nacional: los estudiantes empezarán su movilización desde su sede principal en la calle 72 con carrera 11, tomarán la avenida Caracas al sur hasta la avenida Jiménez para llegar a la Plaza de Bolívar.

– Desde la Universidad Nacional: saldrán desde la sede principal por la calle 26 al oriente para tomar la carrera 40 y llegar hasta la Avenida las Américas, para conectar nuevamente con la calle 26 y seguir por la carrera 10 hasta la calle 19 y la Plaza de Bolívar.

– Desde la Universidad Distrital: la movilización avanzará por la avenida Gaitán Cortés desde la avenida Villavicencio hasta la NQS, allí conectarán con la carrera 10 y la avenida Jiménez hasta la Plaza de Bolívar.

– Desde el SENA: la marcha saldrá en la carrera 30 con calle 17 hacia el norte y tomará la avenida Primero de Mayo hasta la calle 45, para conectar con otras manifestaciones y llegar a la Plaza de Bolívar.

Desvíos:

Puede movilizarse por la carrera 68, la carrera 50, la avenida Boyacá, la avenida Ciudad de Cali, y la calle 80.

Marchas en otras ciudades:

– 8:30 a.m. – Bucaramanga – desde la Puerta del Sol

– 9:00 a.m. – Cali – desde la Estación del Ferrocarril

– 3:00 p.m. – Cartagena – desde el Castillo de San Felipe

– 9:00 a.m. – Armenia – frente a la Universidad del Quindío

– 10:00 a.m. – Medellín – desde la sede de ADIDA

– Valledupar – los maestros y su organización sindical, Aducesar, anunciaron que permanecerán en paro hasta que la Alcaldía cancele el mes de diciembre de 2017.

Fecode anunció este paro nacional durante 24 horas ante lo que considera un incumplimiento del Gobierno a los acuerdos que firmaron el año pasado. Más de 8 millones de niños en todo el país se quedarán sin clase.

“A la fecha la mayor parte de los puntos están en dilación; por lo cual, no se han concretado soluciones a las problemáticas que afectan a la educación pública”, advirtió el Magisterio.

Algunos de esos puntos “que demandan atención urgente del Gobierno” son:

– La implementación de la jornada única sin condiciones, que representa hacinamiento en las aulas, falta de docentes, fallas en la alimentación escolar, entre otros.

– La crítica prestación de los servicios de salud.

– El congelamiento del estatuto 1278.

– La desfinanciación de la educación pública, “por culpa de la negativa del Gobierno a adelantar una reforma estructural al Sistema General de Participaciones”.

Fecode también anunció este cese de actividades por solidaridad con los estudiantes de las universidades públicas, que adelantaron dos manifestaciones en los últimos días exigiendo financiación desde el preescolar hasta la educación superior.

El magisterio también enfatizó en que consideran que “las recientes adiciones presupuestales del Gobierno al sector educación no resuelven la desfinanciación presupuestal” y eso afecta el desarrollo de Colombia.