Al mal estado de la vía que de Ubaté conduce a Lenguazaque (Cundinamarca), se suma otro dolor de cabeza que tiene aún más molestos a los conductores de los vehículos de carga que transitan por este corredor vial. Se trata del tramo ubicado exactamente a la altura del peaje La Balsa, pues, debido a su mal estado, varios vehículos deben lidiar dolores de cabeza en este punto.

Fue el caso del transportador Rigoberto León, quien hace una semana sufrió el paso por este punto que derivó en que una de las llantas de su tractomula se pinchara.

“En el costado derecho (sentido Ubaté – Lenguazaque), donde estaba antiguamente la caseta del peaje, hay mucho hueco, y por no dañar el bomper, desvié, hice el zigzag y, sorpresa, me encuentro dos pedazos varillas de media que sobresalían de la vía, y se estalló la llanta delantera”, contó a LA VILLA el frustrado conductor. El hecho se presentó sobre las 4:00 de la mañana del pasado 12 de enero.

Enojado por lo sucedido, Rigoberto reclamó exigiendo que le respondieran por la llanta que había sufrido el daño y que, hasta tanto eso no sucediera, no movería su vehículo. Por lo anterior, el paso en esta vía se vio interrumpido por varias horas y las filas de carros, especialmente de carga, se extendieron por varios kilómetros en ambos costados.

Sin embargo, tras más de seis horas de bloqueo, su reclamo no terminó como lo esperaba. De acuerdo con el relato del conductor afectado, la Policía le indicó que debía retirar su vehículo. “Nadie dio solución, no responden (…) me dijeron que tenía que quitar el carro o venía la patrulla de carreteras, lo inmovilizaba y me hacían un comparendo. Seguimos en la mismas, la carretera vuelta nada, un peaje que me parece injusto que cobren y que se dañen las cosas y nadie responda”, dijo.

Con la ayuda de otros conductores, don Rigoberto completó para poder despichar, asumir los costos de reparación de su vehículo y continuar con el viaje. “Yo aquí pagó $23.000 mil pesos por cada paso, es decir un total de $ 46.000 mil de ida y vuelta; no es justo que esto siga pasando”, concluyó.

Nuevamente se presenta bloqueo en la vía Ubaté – Lenguazaque, a la altura del peaje La Balsa, luego de que un vehículo de carga se pinchara. Archivo particular.

Carretera necesita más atención

Una semana más tarde, en la mañana del viernes 20 de enero, la situación se repitió, otro vehículo de carga resultó pinchado tras su paso por el peaje, debido a los tornillos expuestos de los taches instalados. Una vez más, la tractomula quedó atravesada y el paso quedó bloqueado.

El comandante del distrito de Policía de Ubaté, Mayor Cardona, llamó la atención sobre la situación que se viene presentando en esta vía, indicando que se debe garantizar lo mínimo como el carro taller o grúa. “Si ustedes (el ICCU / consorcio) tuvieran un carro taller, este se encargara de asistir a los vehículos afectados; o una grúa, las cosas serían diferentes, pero así no podemos. Si ustedes quieren que este tipo de bloqueos no se presenten, démosle lo mínimo a la gente”, mencionó.

Agregó que como policías no van a ir a buscar mecánicos. “Eso pasó hace ocho días y le tocó al Policía dejar de hacer sus funciones por ir a buscar a un mecánico, eso no puede pasar”, culminó.