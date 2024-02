Por: VALORA ANALITIK

Este viernes 16 de febrero en la vía Bogotá-La Calera se presentó una protesta de habitantes del sector la cual impedía el paso de motos, vehículos y buses.

La protesta se generó porque se instalará un peaje cerca al páramo Cruz Verde vía a Choachí, por lo que hubo participación de ciudadanos de Fómeque, Ubaque, Choachí y La Calera.

De acuerdo con los habitantes de estos municipios, el peaje afectaría el ecosistema del páramo, por lo cual no debería llevarse a cabo la construcción.

Además, no desean esta clase de cobros para transitar por las vías, argumentando que han evidenciado algunas obras inconclusas y la ausencia de un servicio de transporte de calidad.

Ante estos cierres las autoridades tuvieron que cerrar el paso de Bogotá a La Calera a la altura de la Av. Circunvalar con calle 85, lo cual afectó a trabajadores, estudiantes y ciudadanos que debían hacer diligencias.

Sin embargo, el paso en este punto de la capital ya está habilitado para quienes desean ir a La Calera o viven allá.

¿Cuál es la concesión encargada del peaje en la vía La Calera?

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) dio a conocer que está dispuesta a hablar y a escuchar las peticiones de los líderes comunitarios en la Gobernación de Cundinamarca.

Para ello el lunes 19 de febrero habrá una mesa de trabajo donde se busca llegar a un consenso y evitar futuras protestas que generen caos vehicular en la capital y zonas aledañas.

Sumado a lo anterior la Concesión Perimetral Oriental de Bogotá, a cargo del proyecto, confirmó que retiró al personal que estaba a cargo de la construcción del nuevo peaje.

Además, explicó en un comunicado: “Queremos aclarar a la comunidad que la construcción de estas casetas no requiere licencia ambiental, de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, ya que no se esperan impactos ambientales adicionales a los ya existentes, en la medida que las obras que se ejecutarán se realizarán dentro del corredor vial y estas no tendrán intervención en la zona de páramo”.

“La construcción de este peaje obedece a unas obligaciones contractuales adquiridas por el concesionario y la ANI y que corresponde a la unidad funcional 3B”, enfatizó la concesión.

