Las víctimas fueron abordadas por el grupo de extranjeros cuando salían de su trabajo, informó Caracol Radio. Los asaltados, que trabajan como domiciliarios, fueron identificados por la cadena radial como ‘Miguel’ y ‘Daniel’, y denunciaron que sus agresores eran ciudadanos venezolanos.

‘Miguel’ le contó a la emisora que la jauría de ladrones los atacó sin mediar palabra. “Al momento que nos intentan tumbar [de las bicicletas] nos van apuñalando por la espalda”, relató.

El joven, según la frecuencia radial, sufrió una puñalada en su espalda, mientras que su compañero recibió 4, además de varios golpes y patadas.

De acuerdo con esa emisora, las víctimas encontraron una patrulla de la Policía que los auxilió algunas cuadras más adelante.

Cabe destacar que, según Caracol Radio, las heridas que ambos sufrieron no fueron de gravedad, por lo que en la misma madrugada fueron dados de alta. No obstante, el medio no precisó en qué centro asistencial fueron atendidos.

‘Miguel’ le dijo a la cadena que, aunque interpuso la denuncia del atraco, la bicicleta no aparece y los criminales siguen sueltos.

Este caso recuerda otro robo de bicicletas en donde un joven de 22 años recibió un disparo en la cara por resistirse a que le quitaran su medio de transporte.

Después de cometer ese crimen, los ladrones también quedaron en libertad, mientras que la víctima fue internada en el hospital de Engativá