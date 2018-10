“Justamente me pregunta el oficial si yo estaba ahí; le digo: ‘no, no, yo fui el que los capturé”, comentó el extranjero a Noticias Caracol.

Aseguró al noticiero que no le dio temor enfrentarse a los sujetos, a pesar de que estaban armados y que podrían haberle hecho algún daño.

“No siento temor por eso porque, la verdad, no me gustan las cosas malas, me gusta ayudar a la gente”, comentó al mismo medio.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar ¡Pilas con la movilidad! Caos en Transmilenio por marcha estudiantil y bloqueos

El ciudadano venezolano lleva un año en Colombia y dice que huyó de su país por enfrentarse al régimen de Nicolás Maduro en las calles.

Por último, asegura que todos los días lucha por no morir de hambre y contra la discriminación. “No discriminen a los venezolanos, antes conozcan a la persona”, expresó el extranjero.