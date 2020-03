green

Los delincuentes utilizan las plataformas para comercializar pruebas rápidas para un supuesto diagnóstico sobre COVID-19. Los compradores se están dejando convencer por los sujetos, que, incluso, les muestran un video con un supuesto procedimiento para utilizar la prueba.

Según Noticias Caracol, el cobro es de hasta 250.000 pesos por cada muestra y utilizan domiciliarios para llevarla donde está el supuesto contagiado.

Ese mismo medio se contactó con uno de los estafadores, que aseguró que el proveedor trae las pruebas de Israel y son muy buenas. Sin embargo, hasta la próxima semana le llegarán más para ponerlas en venta.

Como se evidencia, se trata de procedimientos que no son autorizados por el Instituto Nacional de Salud. Epidemiólogos recomiendan no usarlas no solo por la salud de cada persona, sino porque se alteraría el número de casos de COVID-19 que lleva registrado el Ministerio de Salud para actuar y hacer frente a la pandemia.

Así mismo, porque las pruebas deben estar acompañadas de un diagnóstico médico.

“Estas pruebas son clínicas y no se pueden estar vendiendo en todas las esquinas de las ciudades, ni en centros comerciales. Son pruebas que tienen que estar analizándose en centros autorizados”, alertó un experto a ese mismo noticiero.