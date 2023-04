En octubre de 2022, se conoció un indignante video en el que una mujer agredió a una vendedora de arepas en un prestigioso barrio de Villavicencio, Meta, por ocupar la calle y montar su negocio de comida.

Y es que en dicha grabación, que causó repudio entre la ciudadanía, aparece la señora lazándole excremento de mascota al puesto de arepas, el cual estaba ubicado cerca a su vivienda.

Desde entonces, la vida de Lina María Quintero, la vendedora agredida, se convirtió en un verdadero calvario, pues semanas después del incidente se informó que la comerciante fue secuestrada y abusada por parte de dos sujetos que la abordaron en su carro y la llevaron hasta un lugar abandonado en medio de la carretera.

Lamentablemente, la situación no mejoró para Lina María Quintero, pues en Noticias Uno revelaron que la vendedora tuvo que salir del país ante una serie de amenazas que recibió por parte del autodenominado Bloque Héroes del Llano.

Según el informe del medio citado, el grupo ilegal le dio 12 horas a la mujer para abandonar el departamento del Meta; de lo contrario, su vida empezaba a correr peligro.

“Tiene 12 horas para que salga del departamento… Si no sigue las normas a la hora 13 será objetivo militar“, se lee en el mensaje que envió vía WhatsApp un hombre que se identificó como alias ‘Santiago’.

El noticiero explicó que Lina María se fue con su pequeño hijo de Colombia y partió hacia Estados Unidos, país al que llegó de manera ilegal, entrando por Juárez, México.

“La situación es muy compleja, me siento muy angustiada. No sé que será de mi vida. Mi hijo llora demasiado, extraña a su familia. Nunca me he metido con nadie”, dijo la mujer entre lágrimas.