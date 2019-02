La nueva medida adoptada por la Alcaldía de Bogotá amplió el pico y placa en Bogotá de lunes a viernes, entre las 6:00 a.m. y las 7:30 p.m., y lo impuso para este fin de semana para carros y motos (sábado, entre las 6:30 a.m. y las 6:00 p.m.; domingo, entre las 6:30 a.m. y las 3:00 p.m.).

Sin embargo, Caracol Radio informó que el Distrito aplicó algunas excepciones para los siguientes vehículos:

Vehículos de transporte público.

Vehículos de emergencia.

Carros de valores.

Vehículos de transporte de alimentos perecederos.

Transporte de animales vivos, flores y gases medicinales.

Vehículos operativos de las empresas de servicios públicos.

Vehículos de domiciliarios en servicio.

Es importante tener en cuenta que si usted no cumple con esta restricción y transita por cualquier vía de la capital sin demostrar que cumple con alguna de las características anteriormente mencionadas las autoridades podrán imponerle un comparendo por 414.100 pesos e inmovilizar su vehículo.

El alcalde encargado de Bogotá, Raúl Buitrago, confirmó a los medios que la alerta naranja en el suroccidente y la alerta amarilla en el resto de la capital se decretaron con el fin de proteger la salud de los capitalinos ante la “situación meteorológica atípica que enfrenta la ciudad”.