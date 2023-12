Vanessa de la Torre, reaccionó con vehemencia luego de que el ministro de Salud dijera que durante la pandemia del coronavirus era más peligroso estar conectado en las unidades de cuidados intensivos que no ser atendido en ellas porque las UCI eran un negocio.

“Les pagaban por cama abierta en cuidados intensivos, entonces todo el mundo se puso a hacer cuidados intensivos, triplicaron las UCI porque era un negocio. Así no estuviera llena la cama, pagaban. Ningún país tuvo que ampliar las UCI como las ampliamos aquí”, vociferó en principio.

Y remató con su perla del día: “Eso no es intubar y poner gente ahí. Se generan más muertes con eso que con cualquier otra cosa”.

“Ningún país del mundo tuvo que ampliar las UCI como las ampliamos aquí”: @GA_Jaramillo, ministro de Salud. Dice que las EPS hicieron de las UCI un negocio. pic.twitter.com/24xI4D3Ty8 — Vanessa De La Torre (@vanedelatorre) December 6, 2023

Esta salida de Guillermo Alfonso Jaramillo en la Comisión Séptima del Senado hizo recordar cuando aseveró que las vacunas contra el COVID-19 habían sido un experimento, por lo que después se retractó.

En consecuencia, la periodista rechazó todo lo que había escuchado, pues el funcionario también siguió atacando en su guerra contra la EPS Sánitas al asegurar que es “la que más chilla”.

Vanessa de la Torre critica a ministro de Salud, que atacó el uso de camas UCI

La comunicadora se desató en Caracol Radio, donde pidió que no se siguieran emitiendo las palabras del titular de la cartera:

“No quiero seguir oyendo las locuras que dice el ministro. Colombia tuvo días con ocupación de las UCI del 100 % Al gobierno de Duque uno lo puede criticar, pero el manejo de la pandemia fue muy acertado, se montaron las UCI en tiempo récord”.

Y repudió la posición del funcionario: “Uy, no. No puedo creer lo que está diciendo. Me parece, de verdad, una locura… Uno recuerda el esfuerzo descomunal por tratar de tratar de traer respiradores para darle a la gente la oportunidad de vivir”.

De hecho, lamentó que alguien como Jaramillo esté al frente del Ministerio: “Es muy grave escuchar estas declaraciones de un hombre que maneja la salud en Colombia y su falta de reconocimiento para médicos enfermeras y los que nos salvaron”.

“Es increíble que uno tenga que escuchar estas declaraciones, quedamos estupefactos”, finalizó.

Entre tanto, el también presentador Pascual Gaviria, hermano de Alejandro Gaviria, exministro de Salud, hizo énfasis en las imprecisiones de Jaramillo:

“En Colombia no se triplicaron las UCI, se duplicaron simplemente. El 80 % del crecimiento de UCI se dio en instituciones privadas y se salvaron muchas vidas. Al ministro le pareció un negocio seguramente porque él tenía todas las posibilidades de llegar a una UCI, pero muchas personas no y tenían que hacer fila”.

