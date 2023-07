Una motocicleta nueva le fue incinerada a un par de delincuentes por parte de la comunidad, en hecho registrado en el barrio La Esperanza, en Valledupar.

Según las primeras informaciones, asaltantes merodearon la zona y robaron a una mujer, en ese momento, ciudadanos, al observar lo sucedido, la auxiliaron.

Los sujetos dejaron la motocicleta abandonada y huyeron hacia otro sector y fue entonces cuando lugareños le prendieron fuego pese a la intervención de las autoridades.

Durante lo sucedido hubo enfrentamiento a piedra entre algunas personas hacia los uniformados que trataban de impedir que la moto fuera quemada.

En cuestión de minutos llegaron refuerzos y la situación pudo controlarse, por lo que las patrullas iniciaron la búsqueda de los delincuentes con el fin de ponerlos a disposición de la Fiscalía.

“Este barrio está azotado por la delincuencia, no podemos permitir que esto siga sucediendo, queremos que haya más seguridad y que se detenga el actuar de los atracadores, no podemos más. Si llega a pasar otro atraco, a la próxima los vamos a agredir porque no vamos a permitir esto”, manifestó un habitante de La Esperanza.