Un nuevo caso de inseguridad sucedió en los últimos días en Cundinamarca, esta vez en la variante Cota–Chía. Las víctimas transitaban en su vehículo por este tramo vial en medio de los cotidianos trancones, cuando delincuentes en motocicleta los abordaron y, aprovechando el trancón, los obligaron a entregarles sus objetos de valor.

El angustiante momento sucedió en la tarde del pasado martes, 11 de julio, a plena luz del día en esta zona de Cundinamarca.

“Sobre las 5:30 de la tarde en la variante de Cota–Chía estábamos en un trancón y de repente paró una moto al lado del copiloto y con una arma nos tocó el vidrio, entonces nos obligaron a bajarlo y nos empezaron a pedir los celulares, billetera y pensamos que todo iba a acabar ahí”, narró la víctima por medio de un video publicado en redes sociales.

De acuerdo con la narración, los ladrones no se conformaron con los celulares y las billeteras, querían más. “Al ver que estaba todo muy quieto y no se movía nos empezaron a pedir más cosas, entonces me pidieron el reloj Iwatch, el anillo de matrimonio y a mi compañero se le llevaron la maleta”, manifestó.

“Ahí la moto pasó delante nuestro, se devolvió hacía Bogotá y lo que yo hice fue preguntarle a la persona que estaba en el carro de atrás que me ayudara, que si había visto la placa, las características de ellos o algo, y no, el hombre estaba súper nervioso”, agregó.

🚨¡Tenga cuidado! Inseguridad desbordada en Cundinamarca. Pareja narra como uno de ellos fue víctima de hurto con arma a plena luz del día en la variante #Cota – #Chía en medio de un trancón. ⚠️ El hecho ocurrió en la tarde del pasado martes. ⬇️ >>> https://t.co/KLWON9JCr2 👈🏼 pic.twitter.com/FP8sc9ixiT — La Villa (@lavillanoticias) July 14, 2023

“Entonces andamos un poco y lo que hicimos fue meternos a una bomba y pedir ayuda, fue cuando llegó la Policía, y pues hicimos todo lo de la denuncia”, dijo la víctima.

La esposa de la víctima, quien publicó el video, llamó la atención de las autoridades y advirtió a la comunidad para estar más atentos y reforzar la seguridad.