Este ha sido un fin de semana de accidentes en Medellín y sus alrededores. El más reciente de ellos terminó con la muerte de una joven de 20 años en la vía Hatillo-Matasanos. Según el reporte policial, vivía en Barbosa, pero tenía nacionalidad estadounidense, pues había nacido en el estado de Massachusetts.

La víctima, identificada como Valeria Isaza, viajaba de pasajera de una motocicleta, cuando sucedió la tragedia. El reporte no especifica contra qué chocó el vehículo, solo que al parecer el conductor no observó “las debidas precauciones” en una curva.

La mujer no murió inmediatamente, sino que fue trasladada al hospital de Barbosa, donde intentaron salvarle la vida. Sin embargo, presentó un trauma cervical severo y falleció.

En el accidente quedó lesionado el conductor de la moto Suzuki DR150, Edwin Tabares Marín, de 18 años, quien padeció un trauma en un antebrazo y una herida abierta en el cuello.

En la madrugada de este sábado 8 de abril hubo otro accidente grave entre dos motos que colisionaron entre sí, en el sector conocido como La Loma del Indio, en Medellín.

En el hecho quedaron involucrados dos menores de edad que fueron remitidos al Hospital General y la Clínica Sagrado Corazón. Aunque no hay muchos detalles del caso, se sabe que los dos están en un estado muy delicado de salud.

Otro caso sucedió el Jueves Santo, en la vereda Llanogrande de Rionegro, y dejó dos muertos, cuando un motociclista atropelló a un ciclista.

El motociclista, de 18 años, falleció en un centro hospitalario. El ciclista, que también murió, ya fue identificado como Sergio Andrés Restrepo, de 39.

Semana Santa es una de las temporadas del año con mayor accidentalidad en las vías de Antioquia y del país. Este mismo jueves, por ejemplo, un carro se incendió en Las Palmas.

Con esto presente, las autoridades de tránsito hacen un llamado para que los viajeros vuelvan seguros a sus hogares.

Lo más recomendable es no dejar el regreso para última hora, cuando más congestiones hay. Como es lógico, no tomar alcohol y descansar bien la noche antes del viaje, así como no exceder los límites de velocidad establecidos.