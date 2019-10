La advertencia la hizo el expresidente Álvaro Uribe en una llamada, que fue interceptada y difundida en 2007 cuando él era presidente.

En ese diálogo el hoy senador le dice a ‘La Mechuda’ que estaba muy “berraco” con él y que si lo veía le iba a “dar en la cara”.

Más de 10 años después, Uribe se vuelve a referir a este tema.

En medio de uribistas, el senador contó que una vez un joven que lo ayudó en campaña le dijo que ‘La Mechuda’ (trabajó con él durante varios años) estaba en “conductas” que creía “no eran transparentes”, y que tuviera cuidado.

Entonces, cuando ‘La Mechuda’ llamó al expresidente, relata él, le pide a su secretaria que se lo pase y ahí es cuando le lanza la advertencia.

“Me enardecí, porque yo no me robo un peso. […] Y un día me dice Fabiola, la secretaria, que me llama ‘La Mechuda’. Le digo: ‘Pásemelo’. Hombre, yo le dije una palabra y le dije que le iba a dar en la cara. Se me zafó esa palabra”, aseguró.