El senador del Centro Democrático comenzó por reseñar en el medio que la conversación que se reveló gracias a una interceptación legal de la Fiscalía es grave porque se habla de “plata debajo de la mesa” para llevarla a departamentos antes de una elección presidencia:

“Me parece que la conversación es de la mayor gravedad. Yo no le atenúo gravedad. A mí me parece que es un abuso de Claudia Daza y ella tendrá que aclararlo”.

Por eso, volvió a invitar a que si alguien tiene pruebas de su vinculación a esa situación, “que las muestre”. Uribe intentó volver a defender a Iván Duque, pues dijo que el presidente confió en Daza porque perteneceía a su UTL y había sido cercana por muchos años.

Pero no paró allí, también dijo que “una cosa es a habladuría de ella y otra cosa es que le hayan pasado esos dineros”, pues “la campaña no tiene la culpa de sinverguenzadas”, puntualizó.

En esa conversación indicó también que ‘Caya’ debía explicarle al país quién le dio los mil millones de pesos a los que ella se refiere en la conversación con el ‘Ñeñe’ Hernández y a dónde los mandó o a quién se los entregó.

Según Uribe, en ese audio de 20 minutos “hay una gran cantidad de mentiras” e “infamias” .

Pero la entrevista continuó y una de las periodistas le preguntó al senador si consideraba que en esa conversación se estaba acordando algo ilegal y que si, por la reconocida cercanía entre él y su asesora, ella habría hecho todo esto a sus espaldas.

Primero Uribe continuó calmado y contó que sus abogados están pidiéndole a la Corte suprema de Justicia la práctica de todas las pruebas y que lo escuche en versión libre.

Aseguró que “es muy fácil saber que lo que ella dijo es mentira” porque le pueden preguntar a varias personas que ella menciona y que están con vida como la ministra Alicia Arango.

Pero los periodistas empezaron a sentir que el expresidente estaba siendo repetitivo en sus respuestas y ella una de ellas lo interrumpió para decirle que todo eso ya lo había contado, y fue allí cuando explotó:

“No, no, no. Es que me estás acusando y como tú me estás acusando yo también tengo que ejercer el derecho de defenderme en detalle”.