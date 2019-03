Al respecto, Álvaro Uribe escribió en su cuenta de Twitter que él tampoco estuvo de “acuerdo” con que el centro académico llevara su nombre y que “nunca” dio su autorización, aunque agradece que lo tengan en cuenta.

No estoy de acuerdo que sitios públicos lleven mi nombre, nunca lo he autorizado, a quienes me han preguntado les he dicho que no con mis agradecimientos

