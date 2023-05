En las últimas horas, desde el perfil de Instagram ‘salvandogaticos’ hicieron la denuncia de cómo tienen a los perros de vigilancia en el centro comercial Unicentro.

“Tienen encerrados los perros de vigilancia, pero los perritos no tienen cama, escasamente tienen comida; no tienen camas, ni cobijas, ni nada, están ahí, tirados en el piso”, empiezan diciendo en el video colgado en las redes sociales.

En la descripción del mismo, la Fundación Salvando Gaticos dice que:

“Nos reportan que no tienen camas ni cobijas, duermen tirados en el piso, y que escasamente tienen comida. No sabemos cómo es su alimentación e hidratación, porque según lo que nos cuentan no toman agua constantemente”.

Cabe destacar que no es la primera vez que este centro comercial es criticado por el trato que les dan a los animales que usan para ayudar en las labores de vigilancia.

En diciembre de 2022, la presentadora Mónica Rodríguez ya había hecho publicas las condiciones en las que mantienen a los perros cuando no están en servicio.

De otra parte, según informan en el mismo ‘post’, desde el centro comercial no se han pronunciado por los señalamientos de presunto maltrato animal al que someten a los perros.