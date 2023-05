El puerto tumaqueño se encuentra a la expectativa tras la visita del presidente Gustavo Petro a la costa de Nariño, en medio de los anuncios con relación a los cultivos de uso de ilícito.

Y es que este fin de semana, ante miles de campesinos reunidos en Olaya Herrera, Nariño, el mandatario les habló de oferta estatal, de paz con grupos armados y de sustituir la hoja de coca.

“La tesis de sustituir una economía por otra, me parece la acertada, no una mata por otra mata. ¿Cómo en el territorio se cambia una economía por otra? Esto es posible, si la otra economía es capaz de volver ese territorio más prospero”, dijo en medio de la visita.

Indicó que además de haber una asociatividad que permita transformar esta situación.

“Poco hacemos si a la mata de hoja de coca se le reemplaza por una mata de maíz, si no hay un comprador, si no hay una transformación industrial, si no hay medios de transporte, si no hay un mercado que compre el maíz”, sostuvo.

Sin embargo, los campesinos y cultivadores de Tumaco están a la expectativa del cumplimiento de lo que pueda ocurrir con los anuncios del presidente.

De hecho, fuentes extraoficiales, indicaron que los cocaleros nuevamente volverían a las calles a protestar. Además, se estableció que en esta oportunidad se ubicarán a la altura del kilómetro 46.

Señalan que las comunidades están inconformes con el manejo que se da al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos PNIS. Manifiestan que supuestamente se evidenció malos manejos en la implementación de dicha iniciativa.

Entre tanto, comerciantes y dirigentes del sector del turismo indicaron que también se han visto seriamente afectados.