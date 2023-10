Una pareja de esposos y otro hombre, todos trabajadores de una finca en Abejorral, fueron atacados a balazos por desconocidos.

De acuerdo con el alcalde de esta población del Oriente de Antioquia, Julián Muñoz, todo comenzó este miércoles, 11 de octubre. En horas de la noche recibieron un reporte por parte de la comunidad de la vereda Santa Ana, de una “alteración del orden público”.

Ya en la mañana de este jueves, uniformados de la Policía Nacional se dirigieron a la vereda y cuando transitaban por un camino de rieles, que conduce a la finca El Mango, hallaron 3 cuerpos.

Se trataba de Abelardo Antonio Cortés Ríos, Cristian Rufino Zuluaga Soto y su compañera sentimental Leidy Johana Cardona Hurtado, todos trabajadores del inmueble anteriormente mencionado.

Y es que de acuerdo con las primeras informaciones, las 3 personas fueron atacadas cuando caminaban hacia la terminal de buses de la vereda, a tomar el bus que los llevaría al casco urbano del municipio.

Sobre este las hipótesis que desataron este nuevo caso de violencia, el mandatario indicó que se encuentran en investigación.

“Es muy prematuro hablar sobre posibles hipótesis al respecto, dado que, según la información oficial que tenemos, no se tiene presencia de grupos ilegales al margen de la ley en el territorio, entonces hasta tanto no se tenga mayor información, no podemos hacer hipótesis al respecto de lo que pudo haber sucedido”.