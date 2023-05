Del 100 % de los ciudadanos que utiliza el sistema de transporte público de Transmilenio, el 29, 6 % entra sin pagar. Así lo confirmó el informe de movilidad de 2022, en el que se explicó, además, que la mayoría lo hace por los torniquetes, mientras que los otros se meten por las entradas de discapacitados y las puertas laterales.

Bajo esta perspectiva, el creador de contenido Fernando Castro, con su personaje ‘Vigilante loco’, está grabando en distintas estaciones del sistema de transporte público, creando consciencia para que los usuarios paguen sus pasajes.

En ese video, que cuenta con más de 2 millones de reproducciones, 78.000 ‘me gusta’ y 1.000 comentarios, se evidencia al creador de contenido diciéndole a un hombre que tiene que pagar su pasaje luego de que este ingresara a la estación saltando el torniquete.

Ante esto, el hombre primero dice que sí pagó y después sale con comentarios que crearon indignación en la plataforma TikTok. “Yo soy de acá, soy rolo, usted debería pagar porque es el que viene de otro lado“, dice el hombre, a lo que el vigilante le responde que las cosas no son así y que tiene que pagar.

“Mi papá no paga pasaje, mi mamá no paga tampoco, eso ya es tradición. Entonces, ¿por qué ahora usted si me va a cobrar?”, dice el colado.