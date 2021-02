green

A partir de este 15 de febrero, la ruta zonal Z7, que tenía un trayecto de Toberín a Álamos Industrial, ampliará su trazado y cambiará de denominación. El nuevo servicio se llamará ‘B906 Toberín’ y ‘D906 Villa Gladys’.

Esta continuará “transitando por las carreras novena y séptima, la calle 127, las carreras 15, 11, 13, 17, la avenida Calle 53, avenida Calle 63 hasta Álamos Industrial”, indicó Transmilenio en su comunicado. Sin embargo, ahora se extenderá hasta el sector de Villa Gladys en Engativá.

Esta es la publicación de Transmilenio en su cuenta de Twitter:

¡Buenas noticias! Si eres usuario del componente zonal, te informamos que desde este lunes 15 de febrero ingresa la nueva ruta B906 Toberín – D906 Villa Gladys.

Para conocer su recorrido no dejes de ver este video#TransMiTeInforma pic.twitter.com/m71J1t4aAO — TransMilenio (@TransMilenio) February 14, 2021

La ruta, cuando se dirija a Engativá, se llamará D906. En este cuadro, podrá ver algo parecido a lo que se encuentre en el cartel que lleve el bus:

D906 Villa Gladys Cl 127 Unicentro AK 11 Chapinero CL 53 Normandía CL 63 Zn. Ind. Álamos

Igualmente, cuando el bus vaya en sentido contrario, se identificará como B906. Aquí lo puede ver:

B906 Toberín AC 53 Galerías AK 15 Chicó Cl 127 Unicentro AK 7 Barrancas

Más cambios de rutas de Transmilenio

Otro de los servicios que tendrá modificaciones será el ‘D609 Morato – H609 Arborizadora’, que extiende su operación y cambia su nombre a ‘B609 Unicentro – H609 Arborizadora Alta’.

El nuevo recorrido de este va a ser por “la Avenida Suba con calle 116 hasta la calle 127, tomando la carrera 15 y la carrera séptima, posteriormente en el sector de Unicentro”.

Cambios en el servicio alimentador de Transmilenio

Adicionalmente, “la ruta alimentadora de la estación intermedia Banderas, 8-3 Castilla, tendrá cuatro nuevas paradas en el sector de Villa Alsacia” desde hoy, 15 de febrero. El trazado contará con un recorrido por la transversal 74, la calle 11C y la transversal 79.

Las cuatro novedades son:

Br. Villa Alsacia: TV 78D – DG 10B.

Pq. Villa Alsacia: TV 74 – CL 11B.

Pq. De Castilla: TV 79 – CL 11B.

Humedal de Techo: KR 79 – CL 10D – 59.

El horario de esta ruta es de lunes a sábado de 4:00 a.m. a 12:30 a.m. Los domingo y festivos es de 4:00 a.m. a 11:30 p.m.