Así lo han informado conductores y usuarios del transporte público.

La cuenta de Twitter Rutas Sitp, afirmó que se asignó a personal de Tránsito para dar paso a los vehículos.

Para rematar la situación, un vehículo particular se varó más adelante del accidente, sobre la Calle 80 con Carrera 101, en sentido occidente oriente. Debido a este nuevo impase, se está esperando personal de tránsito y asistencia para normalizar la situación. Así lo afirmó la cuenta de Twitter Rutas Sitp.

⚠ Se presenta particular varado 🚘 en la calle 80 con carrera 101, sentido oc-or.

Así reportan en redes el trancón varios ciudadanos:

Salí de mi casa a las 5:20 a.m y no he podido salir de Mosquera. El trancón de la Calle 80 llega hasta acá. Dos horas tratando de llegar al trabajo. ¿Qué putas? Te odio transmilenio, te odio Peñalosa y te estoy odiando mucho, Bogotá.

— Luna lunera (@Tatiana_PelaezV) 13 de mayo de 2019