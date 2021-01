green

Recientemente, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció que la medida continuará tal y como lo hizo la semana anterior.

La intención, como en los días anteriores, es regular la circulación de personas en la ciudad, aunque hay sectores en los que se siguen presentando irregularidades.

Pico y cédula hoy en Cali

Esta medida aplica durante las 24 horas del día y funciona para el ingreso a establecimientos comerciales de ropa, comida, de construcción y demás. También es necesario que lo tenga en cuenta para el ingreso a bancos.

Las personas que sí podrán ingresar a estos lugares son aquellas con cédula terminada en número PAR (0-2-4-6-8).

Toque de queda hoy 19 de enero

Así como el pico y cédula, en Cali también se extendió esta medida, que solo funcionará en las noches. Este martes comienza a regir la restricción de movilidad desde las 08:00 p.m. y finaliza el miércoles a las 5:00 a.m.

Pico y placa en Cali hoy

Recuerde que esta medida cambió desde esta semana y los vehículos terminados con placa 3 y 4 no podrán circular por las calles de Cali hoy. Los horarios en los que aplica son entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m., luego vuelve a regir entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m.

¿Hay ley seca en Cali?

Sí. Los horarios en los que no se podrá vender licor y tampoco se puede tomar en las calles es entre las 08:00 p.m. y las 5:00 a.m.