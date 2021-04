green

El alcalde Jorge Iván Ospina ha mostrado su preocupación por el aumento de casos por coronavirus: “El mal comportamiento de otros, el elevado número de contagios y la altísima ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos nos obliga a imponer toque de queda y ley seca durante este fin de semana”, dijo el mandatario en una publicación de la Alcaldía de Cali.

Toque de queda en Cali

Desde la 1:00 p.m. de este sábado 17 de abril hasta las 5:00 a.m. de este lunes 19 de abril, habrá toque de queda. Pese a esto, se aclaró que el proceso de vacunación continuará con normalidad tanto el sábado como el domingo desde las 6: 00 a.m. hasta las 11:00 a.m.

Esta fue la publicación que hizo la Alcaldía de Cali en su cuenta de Twitter:

En la amada Cali protegemos la vida tomando acciones para reducir la propagación del virus 😷 👀Estas son las medidas que se adoptarán en nuestra ciudad⬇️:#CaliGuardaLaVida 💙❤️💚 pic.twitter.com/iAWummfYNU — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) April 16, 2021

Ley Seca en Cali

Igualmente, en Cali habrá ley seca hasta las 5 de la mañana del lunes 19 de abril; esta medida empezó el viernes pasado y se decretó, ya que Jorge Iván Ospina considera que las que personas que toman licor suelen “romper las medidas de bioseguridad”, informó la página de la Alcaldía.

Finalmente, el mandatario indicó que está prohibida cualquier aglomeración, especialmente las que se puedan formar por los partidos de fútbol que se jugarán el domingo: “La gente podrá apreciar los encuentros futboleros en sus viviendas y no en barras, cafés, bares y similares”.