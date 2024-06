Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Como Gabriel Sánchez Medellín fue identificada la víctima fatal más reciente del municipio de Fresno, Tolima. Según reveló el alcalde, Carlos Quiroga, se trata del hermano del concejal Carlos Sánchez Medellín.

El hombre habría sido blanco de un caso de sicariato el pasado 12 de junio en la vereda Cerro Azul, en el sector La Batea, en medio de circunstancias que por ahora son materia de investigación por parte de las autoridades. Quiroga se pronunció frente a este hecho justo después de entregar un informe favorable sobre la disminución del índice delincuencial en la zona.

(Vea también: A la cárcel, alias ‘Shrek’, hombre que asesinó a 2 hermanos dentro de carro en Medellín)

“A pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho por parte de las autoridades, el día martes inclusive estábamos dando parte de la reducción de homicidios de nuestro municipio con el coronel Díaz de la policía departamental y con el coronel López del ejército nacional, se me vuelve a presentar un hecho de sangre en nuestro municipio”, expresó.

Además, enfatizó que a pesar del arduo trabajo para reducir la delincuencia, se percibe la necesidad de fortalecer aún más las medidas de seguridad para evitar que casos como este sigan robándole la paz a la comunidad.

Finalmente, el mandatario reafirmó su compromiso de no bajar la guardia y seguir trabajando para combatir este delicado problema. “Seguimos, no bajamos la guardia a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho: aumento de fuerza, todo el tema de inteligencia que se ha hecho en el territorio. Esperemos que estos hechos no sigan viendo nuestro municipio y pues vamos a seguir ahí haciendo y coordinando interinstitucionalmente todas las acciones”, dijo.

(Lea también: Aparecieron los jóvenes que reportaron como extraviados en el Nevado del Tolima)

Presuntamente esta persona al momento de ser atacada se desplazaba en su moto en compañía de una familiar, quien al parecer, resultó ilesa.

La Policía Tolima se encuentra trabajando en la recolección de información con el fin de dar con el paradero de los responsables, quienes según versiones no confirmadas, se movilizaban en una motocicleta de color blanco.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.