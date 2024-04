Dos hombres que se movilizaban en moto y fueron captados por cámaras de seguridad serían, según las autoridades de Jamundí, Valle del Cauca, los responsables del asesinato del concejal Jhon Fredy Gil.

Al concejal Gil lo atacaron a tiros en un negocio de comidas rápidas cuando regresaba de la zona rural donde habría realizado una actividad del Día del Niño.

Tras este crimen, fueron varias las medidas que se tomaron en el consejo extraordinario de seguridad en Jamundí.

“Va a haber controles mixtos del Ejército y Policía en toda la zona urbana y rural. Va a haber un grupo destacado de la Dijín, que viene de Bogotá, para poder investigar y rápidamente dar con los que realizaron este asesinato”, especificó Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle.

Con este, ya son 3 los concejales asesinados en el Valle del Cauca en lo que va del año, tras las muertes de Eliecid Ávila y Carlos Arturo Londoño en el municipio de Tuluá.

Por medio de una publicación en la red social X, Martha Peralta, presidenta del partido Mais, dijo que “el pueblo no puede seguir desangrándose como consecuencia de la violencia intraestatal”.

En el departamento hay miedo ante las constantes amenazas de grupos armados ilegales, por lo que la gobernadora le envió un mensaje al Gobierno Nacional.

“Vamos a seguir viendo muertes de personas, no solamente concejales si no muertes de la sociedad civil, si no se interviene por parte del Gobierno nacional”, puntualizó Dilian Francisca Toro.