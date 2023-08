César Emilio Vásquez Buendía es tío de Day Vásquez, la exesposa de Nicolás Petro. Este hombre es la persona a cuyo nombre aparecen dos predios, uno en Tubará, Atlántico, y otra casa en Barranquilla, que son en realidad propiedades del hijo del presidente.

De hecho, la vivienda en la capital del Atlántico fue comprada en 1.650 millones de pesos, inmueble por el que Vásquez Buendía se dejó meter en un grave lío por no medir, como cualquier persona a la que le ofrecen un millonario predio, las consecuencias. Él, sin embargo, dice que actuó de “buena fe”, según el Reporte Coronell, de W Radio.

El citado informe radial filtró unas comunicaciones entre Vásquez Buendía y la madre de Day Vásquez, Liceth Castro. En esas grabaciones queda en evidencia que la exesposa de Nicolás Petro no era una simple testigo de las actividades ilícitas del diputado —como se ha querido presentar—, sino que estaba plenamente involucrada y, además, era la encargada de diseñar la estrategia para encubrirse junto con su pareja en las millonarias propiedades que habrían comprado con dineros que serían del narcotráfico.

Vásquez Buendía, después de las declaraciones que dio Day Vásquez en Semana, y que dejaron su conducta en evidencia, resultó en México. En esas afirmaciones de la exesposa de Nicolás Petro, se ventiló que el hijo del presidente habría recibido dineros de exnarcotraficantes que iban dirigidos a la campaña. Vásquez Buendía está citado en la Procuraduría para responder por este caso la próxima semana, por lo que debe regresar a Colombia, según la emisora.

Ante esas afirmaciones, Castro le asegura que hablará con su hija para que de ahora en adelante ponga todas las propiedades a nombre de la madre y el padre. La mujer dice que debe trasladar la casa de Tubará y un automóvil Mercedes Benz, que finalmente registraron como si fuera propiedad de Blanca Isabel Gutiérrez, una contratista de la Gobernación del Atlántico, según la cadena radial.

Además, Vásquez Buendía afirma con una dudosa inocencia, porque esgrime reflexiones (tarde) que debió hacer en su momento, sobre las consecuencias de que unos millonarios bienes fueron puestos a su nombre. Él dice que Day Vásquez sabía de los dineros ilegales y nunca se lo dijo, por lo que supuestamente actuó de buena fe.

“Ella actuó de mala fe conmigo porque ella tenía que ser sincera porque yo de buena voluntad, sin ningún interés, le quise servir, no para que me jodiera” , dijo el tío en otra de las grabaciones de la W.

Finalmente, Vásquez Buendía le dice a la madre de Day que tiene serias preocupaciones por conseguir los recursos para su defensa y que no entiende por qué su hija no involucró a su padre, que es conocido como ‘Toñito’, a quien habría querido salvar de todo este enredo. Castro le responde que fue “sin querer queriendo”.

“A Day le pagan los abogados, Nicolás tiene con que pagarlos. ¿Y yo? Para la cárcel. Yo tengo que justificarlo ante la Fiscalía, ante la Dian, de dónde provienen esos dineros, si no me clavan por lavado de activos, mínimo seis años de cárcel y los demás van a quedar contentos. ¿Por qué no lo puso a nombre de ‘Toñito’? Ah, porque no lo quería perjudicar”, le dijo Vásquez en una de las grabaciones del Reporte Coronell.