El presentador de Noticias Caracol escuchó el testimonio de Marcela Garzón, que vive en arriendo en Usme, y le prometió que este fin de semana tendría un celular nuevo, pero un televidente se le adelantó y, en la misma emisión de la mañana del informativo, anunció que ya le mandará a la señora “un smartphone”.

“Esta mañana me levanté a ver el noticiero y vi el mensaje de la señora Marcela y sus hijos y me conmovió mucho. Y no hay que arreglarle el celular, sio comprarle uno nuevo”, expresó Yúber Mendoza.

La mujer ha tenido que rebuscársela en la cuarentena, pues no ha sido fácil poder desarrollar las labores que hacía en oficios varios y en Abastos, aseguró ella en el noticiero y, por lo mismo, tuvo que elegir entre darles de comer a los menores o mandar a arreglar el teléfono móvil.

“A ellos les mandan tareas por WhatsApp, yo tenía el celular y, gracias a Dios, hasta la semana pasada pude enviar todas las tareas, pero esta ha sido difícil. […] Es difícil en estos momentos buscar cómo arreglar un celular, si lo que se consigue es para la comida de mis hijos y ya”, expresó Marcela en Caracol.

Por eso, no solo Yúber decidió mandar un celular, sino que otra televidente, que no apareció en el noticiero, le dijo a la presentadora Mónica Jaramillo que se comprometía a darle a Marcela un computador.

“¿Usted tiene computador?”, le preguntó Mónica a Marcela, y ella le contestó: “No, no señora, yo no manejo nada de eso”.

“Pues le va a tocar aprender, Marcela, porque Adriana Sierra también se puso en contacto con nosotros, y dijo: ‘Le voy a enviar un computador para que lo reciban y, en estos días, también tenga la oportunidad de recibir esas clases virtuales’”, agregó la presentadora.

Ante esas ayudas, la madre bogotana se mostró muy agradecida, al igual que sus hijos, como se pudo escuchar en la señal en vivo de Noticias Caracol de este viernes en la mañana y en este video que el medio subió a Twitter.