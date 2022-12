El 27 de octubre Valora Analitik conoció en exclusiva que la fecha pactada entre los líderes del gremio sería la última semana de noviembre, pues aún faltaban unas reuniones nacionales para que todos dieran sus puntos de vista y conclusiones.

Sin embargo, llegó diciembre y no hubo cese de actividades indefinido para afectar el tráfico en principales ciudades de Colombia con bloqueo de vías y de aeropuertos.

“El sector de taxis está trabajando porque el Ministro de Transporte, Guillermo Francisco Reyes, firmó un acuerdo con los motociclistas y conductores de plataformas donde dijo que iba a ayudar a sacar un seguro que de seguridad responsable porque, según él, todos los conductores tienen derecho al trabajo” expresó ese día Hugo Ospina, presidente de Asoproctax y líder del gremio de taxistas.

Infobae aseguró el 25 de noviembre que tras el IV Congreso de la Industria del Taxi que se realizó en Medellín, el gremio de taxistas entraría en paro ante “una falta de postura real” de las autoridades de transporte ante la ilegalidad e informalidad en dichos servicios.

Pero Ospina dijo lo opuesto hoy, 5 de diciembre en conversación con Valora Analitik.

¿Habrá paro de taxistas en diciembre?

“Nosotros no hemos apoyado ningún cese de actividades e incluso varias organizaciones sindicales grandes del país seguimos en el dialogo social del gobierno nacional hasta que el gobierno verdaderamente diga: sí vamos a cumplir o no vamos a cumplir lo pactado con el sector taxista. Para esta época de fin de año no creo que en donde hay más trabajo para el taxista estén con el ánimo de irse a marchar, salvo que suceda algo extraordinario, por ejemplo, que vayan a aprobar los vehículos particulares de plataformas tecnológicas o a las motos. Ese sería un detonante que ameritaría irnos a paro sí o sí ya” explicó el líder el gremio.

Lo pactado con este sector tuvo lugar el 7 de octubre del presente año, en una reunión con el presidente Gustavo Petro, en la cual dijeron que iban a ayudar a taxistas, que no permitirían que las plataformas ilegales atacaran la economía del país y, finalmente, que los taxis debían comprometerse a cambiar los vehículos de gasolina por eléctricos.

Sin embargo, 5 días después, el 12 de octubre hubo marchas de motociclistas en Bogotá y el ministro se reunió con líderes del gremio para conciliar temas y escuchar sus solicitudes. Entre ellos, Reyes se comprometió a regular las aplicaciones de movilidad donde motocicletas y vehículos ofrecen su servicio, por ejemplo, Picap.

“Nosotros hemos venido avanzando gradualmente, falta el tema de implementar más vehículos eléctricos y una serie de propuestas que le solicitamos al gobierno”.

A diferencia de los motociclistas, los taxistas no estuvieron preocupados por el SOAT y su incremento económico para adquirirlo o renovarlo. Pues para ellos es perjudicial que reduzcan el costo de compra porque así mismo baja la cobertura ante un accidente o choque simple.

El alza en la gasolina y repuestos sí les preocupa, ya que con la encarecida del dólar y la inflación adquirir piezas de repuestos está costoso. “Los repuestos están disparados, los insumos que consumimos porque aquí no fabricamos esos productos y nos toca importarlos”.

Ospina contó, además, que mañana se reunirá con el ministro Reyes para hablar sobre la obligación que tienen los taxistas de pagar su seguridad social completa, el cual también les genera angustia y detallar lo de taxis eléctricos.

Seguridad para usuarios de taxis

“Nosotros pusimos al servicio de la ciudadanía una aplicación tecnológica en seguridad la cual tiene taxímetro y QR, se puede descargar en dispositivos Android y próximamente en iOS”.

MiTarifaMiTaxi cuenta con botón de seguridad, el cual lo comunicará directamente con la Policía Nacional indicando la ubicación desde donde solicita la alerta y el destino. Además, los usuarios controlan en tiempo real la tarifa la cual será cobrada al final del recorrido y así evitar cobros excesivos.

