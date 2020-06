green

El pasajero que se movilizaba en el taxi de José Mendoza se bajó en su casa y olvidó en la parte trasera un maletín en el que tenía cinco millones de pesos y un computador portátil.

“Al percatarme que no había cogido el bolso, salía la puerta de la casa, ya no estaba el taxista, miré las cámaras pero no había claridad de la placa”, le contó el hombre a Noticias Caracol.

Sin embargo, el taxista dio ejemplo de honradez y cuando se enteró de que alguien había dejado sus pertenencias en el auto, averiguó la forma de ir a devolvérselas.

“Me puse a pensar más bien en qué podía verse perjudicado el señor con eso. Nunca pensé en quedarme con el portátil o lo que hubiera en el bolso”, detalló Mendoza al noticiero.

De todas maneras, el conductor tuvo una recompensa por la forma como procedió ante esta situación en la que, más allá de atravesar un momento económico difícil porque los ingresos como taxista se bajaron durante la cuarentena, no se quedó con el dinero que encontró.

“La gratificación que me dieron no me la esperaba”, concluyó feliz el taxista.

Desde este mes de junio, los colombianos que están autorizados a salir de sus casas en la cuarentena ya pueden tomar el servicio de taxi en la calle, a diferencia de los meses pasados en los que tenían que solicitarlo por teléfono o aplicaciones.