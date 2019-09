El fallo es del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y establece “la suspensión provisional de los efectos jurídicos del juicio de responsabilidad fiscal” que adelanta la Contraloría Distrital en su contra por el modelo de aseo que se modificó en 2013, indicó El Tiempo.

Los magistrados acogieron los argumentos de la defensa de Petro y, por ahora, Petro no deberá pagar la multa que se le había impuesto por las presuntas irregularidades que se presentaron en la planeación y puesta en marcha del plan ‘Bogotá Sin Basuras’, añadió LA FM.

Cabe recordar que en el año 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) también multó con 97.000 millones de pesos al Acueducto y a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) por la violación a la libre competencia económica.

La Contraloría revisó esa decisión y abrió un proceso de responsabilidad fiscal a varios funcionarios distritales, incluido Petro. Por eso, según el diario, la decisión del alto tribunal incluye a María Mercedes Maldonado, entonces secretaría de Hábitat, y a Alberto Merlano Alcocer, exgerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Las sanciones fiscales que le impuso el ente de control a Petro fueron por más de 90.000 millones de pesos, coincidente con la de la SIC, más 40.000 millones de pesos por los camiones de basura que no se usaron, explicó Semana en su momento.

Petro celebró la decisión a través de Twitter asegurando que “todas las multas” en su contra habían sido suspendidas, aunque El Tiempo señala que el fallo solo se refiere a la impuesta por el esquema de basuras.

“En la práctica, esto significa que queda suspendida la inhabilidad que le impusieron y la multa. Ahora se tendrá que pedir el levantamiento del embargo que pesa en su contra”, le explicó Julio César Ortiz, uno de los abogados de Petro, a ese diario.

Todas las multas que me impuso la contraloría por más de US $100 millones por no subir tarifas de transmilenio, comprar la flota de aseo o por el pago que Peñalosa hizo arbitrariamente de multas de la Superintendencia han sido suspendidas por la Justicia

https://t.co/1GjsoturNn

— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 5, 2019