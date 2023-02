“Mi relación con él es solo de amistad. Nunca hemos sido pareja”, aseguró la representante a la Cámara por Antioquia, Susana Boreal, sobre su relación con Christhian Guzmán, uno de los miembros de su Unidad Legislativa de Trabajo (UTL) que gana cerca de 10 millones de pesos mensuales y que, en las últimas horas, suscitó polémica porque se filtró la versión de que tenían un vínculo sentimental.

Según la versión de los hechos que entregó la representante en entrevista con W Radio, ella se conoció con Guzmán en el movimiento estudiantil cuando ambos cursaban estudios de pregrado en la Universidad de Anitioquia. Desde ese momento, se forjó una relación de amistad entre ellos que llevó, incluso, a que fuera él quien le presentara al exsenador Gustavo Bolívar, uno de los protagonistas importantes en esta historia.

Bolívar fue quien le certificó a Guzmán la experiencia laboral de más de un año que debe tener una persona para poder ocupar el cargo de asesor de grado 1 en la UTL de cualquier congresista, lo que, junto con la comprobación de que la persona terminó sus estudios universitarios o los cursó por lo menos durante dos años, permite que ocupe el cargo en el que por ley le tienen que pagar 8 salarios mínimos.

Pero resulta que Guzman, que según la representante a la Cámara es su asesor principal dentro de su Unidad de Trabajo Lesgislativo y se encarga la estrategia política, relacionarse con los territorios, las comunidades y tiene mucho que ver con la construcción de las ponencias), no terminó sus estudios de ciencias políticas en la Universidad de Antioquia. Por el contrario, solo cursó cinco semestres, por lo que se ha puesto en duda su idoneidad para ese cargo, aunque cumpla los requisitos mínimos.

“Él trabajó desde 2016 como asesor político externo de Gustavo Bolívar. Fue representante estudiantil en el paro de 2018 y fue una de las personas que ayudó a construir la propuesta de gratuidad en la matricula de educación superior que se logró con el Gobierno de Iván Duque. Fue por esa experiencia que lo contraté para que trabaja en mi UTL”, comentó Boreal.

Gracias a esa experiencia fue que Guzmán se convirtió, en un primer momento, en el líder de los voluntarios de Antioquia en la campaña presidencial de Gustavo Petro y después, según explicó Boreal, en el estratega político y coordinador de las campañas a Cámara y presidencia del Pacto Histórico en el departamento.

Guzmán fue el gerente de campaña de Boreal a la Cámara. Susana Gómez- como se llama en realidad-, que fue una de las cabeza de la lista cerrada que el Pacto Histórico presentó para la Cámara por Antioquia, aseguró que durante el tiempo de campaña, Cristian era la persona que le ayudaba a comunicar decisiones a algunos voluntarios porque “cuando yo lo decía no me tomaban enserio o decían que esa decisión no la había tomado yo, sino que la había tomado él. Eso fue parte de la violencia política que he sufrido”.

Cuando Susana Boreal llegó a la Cámara de Representantes, le pidió a Guzmán que trabajara con ella. Presentó tanto los papeles de él como los de las otras personas que componen su UTL y fueron aceptados: “no nos dijeron nada desde las oficinas en la que los recibieron”.

Guzmán es una de las personas más importantes dentro del equipo de trabajo de la representante a la Cámara, pues incluso le ha ayudado a redactar las ponencias que presenta en el Legislativo y algunos proyectos de ley que ha impulsado desde la Comisión Sexta, a la cual ella pertenece.

“Yo no conozco a una persona más brillante que Cristian en política, aunque no haya terminado la universidad. Él se sienta a hacer las ponencias con todos los del equipo de trabajo porque él tiene un contexto muy grande en la cabeza. Es experto en temas relacionados con educación, con el movimiento social y temas de comunicación”, agregó Susana Gómez.

La representante a la Cámara contó cómo está compuesta su Unidad Legislativa de Trabajo. En ella hay un economista, un politólogo que se encarga de los temas relacionados con política internacional y los derechos de la Comunidad LGBTIQ+. Hay otra personas que estudió ciencias políticas que trabaja con las comunidades en los territorios.

Tiene una ilustradora, dos personas que trabajan en comunicaciones, alguien que se encarga de los temas administrativos y un abogado que la asesora en todo lo relacionado con términos jurídicos. Según explicó la representante, todo su equipo de trabajo participa en la construcción de los proyectos que presenta en el Legislativo y con ninguno de los miembros tiene una relación personal.