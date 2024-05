Los hechos ocurrieron en el barrio Villa Sandra del municipio de Soacha, Cundinamarca. Un bus se volcó luego de que el conductor perdiera el control del vehículo al intentar subir por una vía en mal estado.

El bus estuvo a escasos metros de chocar contra unas viviendas de la zona, ya que perdió fuerza y se fue hacia atrás. Aunque el conductor intentó maniobrar, el vehículo terminó volcado.

Según las primeras versiones, al menos 15 personas resultaron heridas. Los afectados están siendo auxiliados por habitantes del sector, quienes hacen lo posible por sacarlos rápidamente por las ventanas del bus.

#Colombia | Grave accidente en Soacha, se volcó un bus que al parecer no logró subir por la mala condición de la vía, reportan 15 personas heridas y una vivienda afectada.

Para colmo de males, otro bus estaría accidentado en el sector. Al parecer, se trata de un vehículo que, intentando esquivar la pendiente en mal estado, subió por otra carretera aledaña y quedó enterrado en el barro.

“Acá no hay más vías de acceso. Es la única que presentamos hasta el momento, no hay más porque las otras vías están totalmente dañadas. Otro de los conductores, compañeros de ellos, se fue a meter, por otro lado, y también quedó enterrado y no ha podido salir. En este momento hay dos carros con accidente”, dijo a Blu Radio uno de los testigos.