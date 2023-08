En Soacha (Cundinamarca), la Policía Metropolitana anunció la captura de un sujeto señalado de golpear y torturar a su compañera sentimental durante 36 horas en una vivienda ubicada en el barrio Ciudad Latina.

Según la información que se tiene del caso, las agresiones habrían iniciado luego de que el agresor acusara a la mujer de sostener una relación con otro hombre. En ese momento, el sujeto, un hombre de 31 años, la obligó a enviar a sus tres hijos donde un familiar y la encerró posteriormente en un apartamento.

(Vea también: Confirman por qué quedó encerrada mujer que cayó de edificio luego de temblor en Bogotá)

Allí, de acuerdo con la Policía de Soacha, la mujer fue víctima de agresiones por parte de este hombre que la golpeo, lacero e incluso le quemó el pelo en múltiples ocasiones.

“Me golpeo en la cara, me daba puños y patadas. En un momento, cogió un palo de escoba y me pego en la espalda. Luego, en la noche me cogió del pelo y me lo quemó. Ya en la mañana, me mando a bañar porque tenía la cara llena de sangre, y me decía que le dijera la verdad, pero le repetía que nunca había tenido cuento con el man”, relató la víctima a Noticias Caracol.