Además, Colombia se ubica entre los primeros cinco países con los números más elevados en Latinoamérica donde mueren a diario 75 niños y niñas a causa de la violencia. En la región están 12 de los principales países con las tasas más altas de homicidio infantil en todo el mundo. Las cifras más elevadas se registran en Honduras, Venezuela, Colombia, El Salvador y Brasil, según un informe de la Organización Save the Children.

Colombia entra en otro vergonzoso escalafón: ser el quinto país con mayor porcentaje de niños desplazados por el conflicto armado, por debajo de Siria, Sudán del Sur, Somalia y República Centroafricana.

Los problemas vinculados a la salud, desnutrición, exclusión de la educación, trabajo infantil, matrimonio precoz y violencia extrema, son las otras causas que también impide que decenas de miles de niños y niñas alcancen su máximo potencial.

Las niñas y adolescentes, particularmente, enfrentan otra amenaza relativa a la prevalencia de embarazos que está disminuyendo en todas las regiones, excepto en América Latina y el Caribe, donde 1 de cada 13 adolescentes entre 15 y 19 años dan a luz cada año, es decir, más del 7% de las niñas de esa edad dan a luz cada año. La región tiene la segunda tasa de natalidad adolescente más alta de cualquier región después del África subsahariana.

Además, más de la mitad de la población infantil en el mundo (al menos 1,2 billones de niños y niñas) están expuestos a conflictos, pobreza extendida o discriminación dirigida específicamente contra las niñas.

El país con el peor desempeño es Guatemala, siendo de la región el que está entre los 30 más bajos. Honduras, Venezuela, Haití, República Dominicana, El Salvador y Colombia también se ubican en el tercio inferior de los países a nivel mundial donde “muchos niños se pierden la infancia”.

Chile, por su parte, es el país mejor situado de nuestra región, ubicándose en el tercio superior de todos los países del mundo. Bahamas, Barbados, Cuba y Costa Rica completan la lista de los primeros 5 países donde solo “algunos niños se pierden la infancia”.

“Si no se adoptan medidas con urgencia, no se podrán cumplir las promesas expresadas por todos los Estados en el marco de la Agenda 2030 de asegurar el derecho de todos los niños y las niñas a sobrevivir, aprender y estar protegidos frente a cualquier tipo de abuso y violencia”, afirmó Victoria Ward, Directora Regional para América Latina y El Caribe de Save the Children.

Save the Children instó a los gobiernos a tomar medidas para que ningún niño o niña muera por causas evitables o tratables ni sufra violencia extrema, o se vea privado de un futuro debido a desnutrición, matrimonio precoz o forzado, embarazo precoz o trabajo forzado; y para que todos tengan acceso a una educación de calidad.