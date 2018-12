El grueso de la entrevista de Simón Vélez con el periodista Gustavo Gómez, de Caracol Radio, desmiente en varias ocasiones la versión inicial de Petro cuando dijo que los fajos de billetes se los había dado el arquitecto. De esta manera Vélez cuenta cómo se enteró del video y el rol que ocupa Juan Carlos Montes en esta trama que por años fue un secreto a voces y hasta ahora viene a estallar en forma de escándalo.

Vélez, que conoció el video cuando Gustavo Petro era alcalde de Bogotá, dice que se negó a verlo. No obstante, asegura que no se guardó el secreto porque él es “muy chismoso”, y que por fortuna le contó a varias personas.

“Si ese video hubiera estallado sin que yo le hubiera contado a otros, estaría mucho más ‘llevado’ de lo que estoy ahora. Me encargué de que supieran de la existencia del video Jorge Enrique Robledo y Clara López, y los claves de la izquierda”, expresó el arquitecto en la entrevista publicada en la noche del 4 de diciembre.

Agregó que se aseguró de que Petro supiera que era él el que estaba revelando la existencia del video, y que tal vez por eso el ahora senador Petro dijo lo del préstamo como una forma de tomar revancha.

Y aunque de momento no hay una declaración de Jorge Robledo sobre si conocía o no la existencia del video antes de que Paloma Valencia lo divulgara en la plenaria del senado, durante el debate contra Odebrecht y el fiscal General, Clara López sí reconoció que sabía algo al respecto.

“Cuando lo pasaron [el video] en el debate de Odebrecht por solicitud de Paloma Valencia, y empecé a verlo, como que me sonó un bombillo y me dije ‘a mí alguien me había contado de ese video’, pero no era algo que yo tuviera presente ni que hubiera visto”, dijo la excandidata presidencial en el programa radial Hora 20.

López no recuerda quién le habló de ese video, pero “si Simón Vélez dice que me contó, seguramente fue él porque yo también he departido mucho, me ha invitado a frijoladas en su casa, es una persona que es muy amena y muy buen amigo”, manifestó López en el debate de Caracol Radio.

La exministra de Trabajo del Gobierno Santos aseguró que “se ha intentado en algunas esferas satanizar a Petro”, y coincide con las personas que dicen que ahí no hay ningún delito, sin desconocer que la conducta de Petro contando fajos de billetes “le ha hecho un daño inconmensurable a una persona que ha sido un adalid de la lucha contra la corrupción”.