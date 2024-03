Luego de que la Procuraduría iniciara una investigación disciplinaria contra funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la cabeza de esa entidad, Cielo Rusinque, habló sobre las diligencias que están siendo investigadas por el ente de control.

Según el Ministerio Público, la SIC habría incurrido en presuntas irregularidades durante una visita administrativa que realizó en la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En ese sentido, la superintendente Rusinque explicó en Blu Radio que estaban “verificando si en el desarrollo de las licitaciones (de los pasaportes) se incurrió en conductas ilícitas”.

Y es que la SIC también hizo una inspección igual en las instalaciones de la empresa Thomas Greg & Sons, la cual tenía a su cargo la fabricación y expedición de los pasaportes (documento de identificación en el exterior).

Ante esto, la funcionaria negó que estas acciones estuvieran influenciadas directamente por el Gobierno, pues el presidente Gustavo Petro ha sostenido que esa empresa estaría detrás de un supuesto “fraude monumental” por sus contratos con la Registraduría.

“No he recibido jamás una orientación del Gobierno en el sentido de a quién debo o no investigar. Eso no fue una exposición mía discrecional de último momento, en esta investigación se venía avanzando desde hace varias semanas por parte de la delegatura para la competencia”, explicó Rusinque al respecto.