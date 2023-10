Luego de siete días de caminata por el sur del Tolima, se espera la llegada esta noche de Sergio Delgado, el joven santandereano que el sábado, justo cuando estaba en Espinal, cumplió 15 meses recorriendo Colombia en búsqueda de su madre que desapareció en su natal Piedecuesta.

La historia de Sergio ha sensibilizado en las redes sociales, pues el 14 de julio de 2022, sobre las 8 de la noche, desapareció su madre Rosalba Velandia Salazar, quien tenía problemas depresivos y fue vista por última vez en el peaje Los Curos, en la carretera que conduce hacia San Gil.

(Vea también: Buscan a hombres que desaparecieron en Medellín; familias piden ayuda de las autoridades)

Sergio ha recorrido hasta el momento 12 departamentos, entre ellos Santander, Meta, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Huila y Tolima, siempre con un maletín y un cartel con el rostro de su madre.

El ingreso de Sergio por el Tolima se dio luego de llegar desde Ecuador, pues llegaron rumores de una mujer que era muy similar a Rosalba Velandia, esto lo motivó a cruzar la frontera y visitar varias poblaciones, incluso Quito.

Luego subió a Nariño, cruzó a Putumayo para ingresar al Huila y desde hace 13 días salió desde la Gobernación de Huila para llegar a Natagaima, primer destino en el Tolima; en su caminata entre Chicoral y Gualanday, Sergio habló con esta redacción.

(Vea también: Restos de joven desaparecida hace 20 años en la Comuna 13 habría sido encontrada en Anorí)

Cuenta que durante este recorrido ha sentido la inclemencia del sol, pero, “El calor, el clima es fuerte, los pies sobre el asfalto suben la temperatura, pero no importa, el sufrimiento es más grande al no saber el paradero de mi madre y quiero mostrarle a la gente mi dolor para que me ayuden”.

Por las carreteras hay personas que lo ven cargando el cartel a sus espaldas, los conductores se detienen y le dicen que se suba y lo llevan a su destino, pero él insiste en continuar su caminata; cuando llega a los pueblos las personas lo reciben y le ofrecen algunos alimentos y mucha bebida.

En Natagaima se le unieron algunas personas para caminar con él por varios kilómetros, en Castilla pernoctó con unas personas en una carpa y a orilla de carretera y siempre recibe mensajes de apoyo.

“En Guamo, cuando estaba en el parque, un muchacho me escuchó, empezó a llorar y me dijo que no sabía qué haría sin hogar y que si se podía unir para acompañarme en la caminata y en el dolor. En la actualidad caminamos cinco personas (entre ellas una mujer) y un perro”, narró Sergio.

(Vea también: Hallaron el cuerpo de un adulto mayor que estaba desaparecido desde el sábado en el Tolima)

Mientras avanza por Chicoral, con la mente puesta en llegar a Gualanday (anoche), se le acerca una mujer para darle ánimos y solamente dice que dormirá donde sea, con la pancarta de su madre, para salir hacia Ibagué (hoy en la mañana) y llegar el lunes en la noche donde espera acompañamiento.

“El pensamiento siempre es mi madre, es mi norte, no importa la dificultad, cuando uno ya siente esa angustia nada lo puede derrumbar, no importa nada, solo transmitir el mensaje de ayuda, ese SOS hacia el mundo y que mi mamá no quede en una pancarta”, cuenta Sergio.

Su mente está en llegar a Armenia el 30 de octubre, pues espera allí celebrar los 58 años de vida de su progenitora y que también el Gobierno lo escuche, pues dice que no avanzan las investigaciones para dar con el paradero de Rosalba Velandia.

(Lea también: Acusan a EPM de no ayudar con búsqueda de hermanos desaparecidos en Hidroituango)

“Llevan su investigación, pero necesito algo más profundo, no siento el acompañamiento, no veo agentes buscando, ni investigando, revisando cámaras, llevando un proceso. Me interesa saber cómo va la investigación, está el proceso intacto”, concluyó Sergio.

Lee todas las noticias de nacion hoy aquí.