A través de redes sociales, se ha vuelto viral el caso de un joven que busca a su madre, quien lleva desaparecida desde el pasado 14 de julio del 2022, en el municipio de Pie de Cuesta, Santander.

Este joven ha recorrido varios municipios de Colombia buscando a su madre, Rosalba Velandia Salazar, de 57 años. Sergio Delgado Velandia se puso en contacto con el Noticiero 90 Minutos para dar a conocer su situación y la de su madre; quien padece de una situación médica.

“Lastimosamente, no he encontrado nada de mi madre, no he encontrado ningún rastro. Han sido pistas, de pronto falsas esperanzas. Hago esta difusión para que las personas se aprendan el rostro de mi madre”. Sergio Delgado Velandia, Hijo de Rosalba.

Este joven comentó que con el Valle del Cauca, donde un hombre asesinó a un oso hormiguero no aceptó cargos, suma 11 departamentos los que ha recorrido, esto en búsqueda de su madre. “He recorrido estos departamentos con bastante tristeza, pero a la vez con mucha esperanza de volver a ver a mi mamá”.

En cuanto a la condición médica de su madre, este joven precisó que ella “tiene un problema de depresión profunda donde abrió la puerta de la casa y caminó, prácticamente; 20 kilómetros por una vía nacional en Bucaramanga, Santander, y se tienen varias hipótesis sobre su desaparición.

“Yo no me voy a rendir, yo voy a recorrer los 32 departamentos si es necesario. Ella cumple años el 30 de octubre y eso va a hacer una caminata desde Neiva, Huila, hasta Armenia, Quindío; con el fin de poderle cantar el cumpleaños no al viento sino a ella”.

Por su parte, espera ser escuchado por el Gobierno Nacional y le ayuden a investigar el caso de su madre. “Le pido a todo el mundo que me ayude a difundir, mi mamita aparecerá por todas las redes sociales, me van a ver de pronto con el letrero con el rostro de mi mamá, caminado por las calles como un símbolo de dolor y resistencia, porque no me voy a quedar en la casa esperando que ella aparezca”, mencionó el joven con dolor.

Frente a este tema, Sergio añadió que “normalmente cuando una persona desaparece se sigue el conducto regular y se coloca una denuncia, pero que haya el acompañamiento un acompañamiento de ahí en adelante es complicado, esto, tal vez por los múltiples casos de desaparición”.

Según el joven, el expediente está abierto y siguen en el proceso de investigaciones, pero “yo decidí hacer algo diferente, no esperé y caminé hasta Ecuador”.

“Me volví el propio investigador de mi propio caso”.

¿Cómo puede ayudar a Sergio?

Sergio cuenta que las personas se han solidarizado con él desde que inició la búsqueda de su madre:

“Si me ven por la carretera les pido que me regalen una botellita de agua, que me ayuden con el hospedaje o con un plato de comida”.

Además, resalta que compartiendo la imagen de su madre en redes o guardando la foto de su mamá en el celular son de gran ayuda; pues su propósito es que la gente recuerde el rostro de su mamá y le ayuden a identificarla en las calles.

Si usted tiene alguna información o algún indicio de su paradero puede comunicarse con Sergio a través de sus redes sociales o a los siguientes números: 321 367 07 61 – 301 147 20 11.