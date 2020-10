La revista anunció que estos cambios tiene el propósito de posicionarse en la industria, teniendo en cuenta las “exigencias de las audiencias en la nueva era que viven los medios”, y se suman a la transformación digital que es liderada por Vicky Dávila.

Sobre el nuevo director de Semana hay que decir que lleva 26 años trabajando en ese medio de comunicación, y hasta ahora se desempeñaba como el jefe de las investigaciones de la redacción.

Precisamente por su riguroso trabajo —por el que se han conocido perfilamientos que las Fuerzas Militares hicieron a periodistas, el caso de la inteligencia de Andrómeda, la “cacería” que hubo en el Ejército contra los uniformados que hablaron sobre los formatos que revivirían los falsos positivos, entre otros— Calderón fue galardonado, este año, con el prestigioso premio Maria Moors Cabot, que otorga la Universidad de Columbia, y el de Rey de España.

“Ricardo Calderón Villegas has become one of Colombia’s leading investigative reporters. In this age of social media saturation, Calderón continues to cultivate a low profile, publishing his investigations anonymously.” https://t.co/rKkNa9iqgR #CabotPrizes pic.twitter.com/NjuetHT7Kz

— Columbia Journalism (@columbiajourn) July 15, 2020