Después de ser declarado insubsistente por el presidente Gustavo Petro por haberle entregado el contrato de pasaportes a la firma Thomas Greg & Sons, y ser señalado por el mandatario de haber “traicionado” al Gobierno, el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, le respondió al presidente y dijo que en caso de tener que irse de su cargo lo hará feliz si es por haber cumplido la ley.

“Si es el resultado de cumplir estrictamente con la Constitución y la ley, me voy feliz. Después de hacer un estudio minucioso del tema de las normas constitucionales y de contratación estatal, encontré que no era viable mantener en vigencia la decisión del canciller Leyva”, dijo el secretario a Noticias Caracol.

(Vea también: “Secretario de Cancillería nos ha traicionado”: Petro por licitación de pasaportes a Thomas)

Salazar firmó este 26 de febrero tres resoluciones en las que, además de darle el contrato por $599.000 millones a Thomas Greg, actual operador, revocó la decisión del suspendido canciller Álvaro Leyva de declarar desierta la licitación. Las resoluciones se conocieron mientras el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, se encuentra en Ginebra, Suiza.

Sobre esto, el presidente Petro indicó en su cuenta de Twitter: “El secretario general de la Cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata. El contrato es corrupto y aquí está metida la capacidad de la empresa particular en todo los procesos de Thomas Greg & Sons y en la monopilización de todos los datos privados en una sola empresa privada”.

Salazar, quien presentará un recurso de reposición a la insubsistencia, sostuvo que, aunque entiende los propósitos del presidente Petro de realizar licitaciones con varios proponentes, en la ley colombiana no se prohíbe adjudicar un proceso cuando este llega a su final con un solo oferente, tal como pasó con Thomas Greg, la única firma que cumplió con todos los requisitos y obtuvo un puntaje perfecto.

(Lea también: Resolución de Cancillería le deja el contrato de pasaportes a Thomas Greg)

“Esta no es una decisión arbitraria, tampoco unilateral, es el resultado de un proceso de licitación que se adelantó el año pasado y que fue evaluada por un comité técnico de profesionales, expertos abogados, economistas, financieros (…) solo se puede apartar de esa recomendación que hace el comité de evaluación mediante un acto motivado, y no existía ningún motivo para que yo me apartara”.