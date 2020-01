green

La abuela de los menores, identificada como Marisol Alarcón, denunció en Noticias Caracol el insólito caso, y mostró el lote en el que se está construyendo el Colegio Sierra Morena, que fue en el que se les asignó el cupo a sus nietos.

En las imágenes difundidas por el noticiero se aprecia que en el terreno hay maquinaria de construcción, pero aún no se ha levantado ni siquiera un edificio donde los niños puedan recibir clases.

Al respecto, Carlos Alberto Reverón, subsecretario de acceso y permanencia de la Secretaría de Educación, aseguró en el informativo que esos cupos fueron asignados en la administración pasada (la de Enrique Peñalosa), pero que hay casos en los que atiendan a los estudiantes en inmuebles arrendados, mientras se termina la obra de la institución.

No obstante, para la abuela esa opción no es viable porque “no están dando subsidio de transporte” y los recursos no le alcanza para pagar el transporte de los menores, dijo ella en el medio.

Cabe mencionar que, en junio pasado, la alcaldía de Peñalosa anunció que se entregó un lote para la construcción del colegio Sierra Morena, que, de acuerdo con el comunicado emitido en ese momento, tendría capacidad para 1.120 estudiantes “con una inversión de 20.000 millones de pesos”.

Entretanto, la administración de la alcaldesa Claudia López acordó con la familia que enviaran una lista de colegios cercanos para que ellos elijan, informó Noticias Caracol.