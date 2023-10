Con heridas de consideración se encuentra una mujer en la ciudad de Santa Marta luego de que su compañero sentimental la agrediera físicamente y la amenazara de muerte en medio de una discusión en el barrio Bastidas.

La afecta responde al nombre de Aneth María Bravo Galán. Mientras que, el agresor fue identificado como Juan Carlos Morales Ibáñez.

El caso ocurrió durante la madrugada de este sábado.

Según lo informado por la denunciante, el hombre llegó en estado de embriaguez y sostuvieron una acalorada discusión que trascendió a los golpes y amenazas de muerte.

“Él llegó reclamándome porque no le había preparado la comida, a lo cual le dije que solamente me había dejado 20 mil pesos y eso no alcanzaba teniendo en cuenta que tenía que comprarle los pañales al niño de un año que hoy en día tenemos”, dijo la denunciante.

La fémina además indicó que, tras haber ocurrido esto, el hombre se le abalanzó encima y le propinó varios golpes en su cabeza, brazo y diferentes partes de su cuerpo.

“Logré separarme y en acción de defensa lo mordí, lo aruñé y también logré pegarle con un palo, pero luego me tiró al suelo y me golpeaba la cabeza contra el suelo”, agregó la Aneth María.

Asimismo, la afectada señaló que realizó el respectivo llamado al cuadrante de vigilancia comunitaria de esta jurisdicción, quien llegó al sitio y según lo informado por la mujer, solamente le pidieron la cédula para instaurarle un comparendo. “El comparendo no se lo hicieron, le dije a los policías lo que me ocurrió y solo me dijeron que no podían hacer nada porque no lo vieron en flagrancia cometiendo el delito”, puntualizó.

Ante lo ocurrido, el denunciado se marchó de la vivienda y la mujer procedió a instaurar la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación ante los hechos ocurridos.

Asimismo, Bravo Galán pide a las autoridades investigar el caso y dar con la captura del acusado, teniendo en cuenta que ahora teme por su vida y la de sus familiares.

