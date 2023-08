Los casos de feminicidio se siguen registrando en el departamento del Cauca, esta vez en el municipio de Santander de Quilichao. El pasado 28 de agosto, una mujer fue asesinada en la vereda Mandiva de dicho municipio. La mujer fue identificada como Marly Lorena Ordoñez, madre de una menor de 3 años.

Según versiones, Marly resultó víctima de su propio esposo, o exesposo, porque se había separado y quería que él no la buscara más por temas de infidelidad por parte del hombre quien era su pareja sentimental, “por lo que la relación se fue acabando”, según versiones conocidas por allegados a la víctima.

Ambos se dedicaban al comercio de hortalizas, por lo que era la fuente de ingresos para el sostenimiento de su familia. Por lo tanto, la mujer había terminado su relación meses atrás, pero según ella quería que todo quedara en buenos términos “pensando en su hija”.

Un fin de la relación que el hombre no aceptaba, además indican que la casa donde vivían era de la mujer, pero él seguía viviendo allí, “si se iba, volvía cuando quería, entraba por la fuerza, rompiendo ventanas o por el techo”, aseguran.

Además, personas cercanas a Marly, cuentan que ella era agredida tanto física como psicológicamente por el hombre, y quien además la “manipulaba para que le diera dinero”.

Sin embargo, el día 27 de agosto tuvieron una fuerte discusión, donde el hombre según cuentan, tomó su celular y lo rompió, “la dejó incomunicada” señalan.

Luego de esta discusión, la mujer decidió irse de su casa para donde su padre junto a su hija. Al día siguiente, el 28 de agosto, Marly decidió regresar a su casa para recoger sus pertenencias pensando que su pareja no estaría en la casa.

Pasado un tiempo, Marly no regresaba y aproximadamente pasadas las 9 de la noche, la mujer fue encontrada sin vida en la sala de su casa con varios signos de tortura y violencia.

Mientras que el hombre que estaba viviendo en el lugar, no apareció. No se ha comunicado con la familia y piden a la policía ubicarlo. Ahora su familia exige a las autoridades justicia y que este caso de feminicidio no quede en la impunidad.