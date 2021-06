Cañón contó, en su cuenta de Instagram, que todo empezó cuando ella, y su grupo de 15 amigos, llegó hasta el Hoyo Soplador en San Andrés y fue recibido por unos sujetos que decían ser trabajadores de un establecimiento informal en el sector turístico del archipiélago.

La joven cuenta que varios accedieron a hacer la compra, pero que al ver que dentro del lugar había mucha gente, decidieron cancelar el pedido y retirarse del lugar. Sin embargo, allí fue cuando empezó la pesadilla.

“El que atendía [el negocio informal] se alteró y comenzó a decir que no podíamos irnos y que debíamos pagar (aún no estaban listas las bebidas). Cuando ya estábamos todos en los carros, la persona que manejaba el último carro empezó a decir que le habían quitado las llaves. Quienes atendían en el Hoyo Soplador nos estaban reteniendo”, contó la joven en su perfil de Instagram.

La joven agregó que, al tratar de conciliar con los vendedores, estos les estaban cobrando 120.000 pesos, un valor mayor al que les habían anunciado inicialmente por los cócteles coco loco que habían comprado.

Fue allí cuando los raizales, según Cañón, comenzaron con los insultos y las agresiones físicas. “Al decir una expresión por el elevado e injusto costo, recibo un comentario machista, grosero y fuera de lugar por parte de un raizal que atendía y se encontraba detrás de mí. Mi reacción es voltearme y hacer el gesto de levantarle la mano, a lo que el hombre se me adelanta, me agarra del cabello y me cachetea”, añadió la joven.