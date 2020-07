green

La expolítica antioqueña, a quien ella misma considera que ayudó a dividir las opiniones en Colombia, anunció esta semana su retiro definitivo de la política, como reseñó Caracol Radio, que recuerda la afinidad ideológica que Córdoba tiene con el fallecido líder venezolano Hugo Chávez.

En su columna en Semana, Salud Hernández aplaude la propuesta de Córdoba a los senadores opositores Petro y Uribe de que hagan lo mismo que ella y se retiren de la política.

De Álvaro Uribe dice que así se retire para “dedicarse a sus caballos y sus nietos”, sus contradictores no cesarán de perseguirlo hasta que lo condenen por cualquiera de las investigaciones que el expresidente de Colombia tiene en su contra.

Sobre Petro, Hernández opina que no es realista pensar que se hará a un lado, como sugiere Piedad Córdoba, y que sí tiene un futuro político y un sueño de ser presidente, por lo cual no se le debe descontar para las elecciones del 2022, pues muchas personas en las regiones se refierne a él (según palabras de la columnista) como “el único que se preocupa de los pobres”, pero advierte que un 60 % de colombianos no “se traga” a Petro.

La columnista dice que Gustavo Petro pudo haber seguido el camino del senador Robledo, por el camino de la izquierda seria y coherente, pero que en cambio “escogió encaminarse por el atajo de las promesas imposibles y las propuestas inviables que tantos réditos dan en momentos de crisis”.

Además de estar de acuerdo con Córdoba en este sentido, la autora de la columna propone que otros políticos colombianos hagan lo mismo y se retiren de la política, como el expresidente César Gaviria, que no tiene el número de seguidores de Petro y Uribe y le hace daño a su partido político; el expresidente Ernesto Samper, que según Hernández solo aparece cuando hay que “meter cizaña”; y el expresidente Juan Manuel Santos, a quien la escritora le cuestiona la forma en que obtuvo su Nobel y a quien señala de lanzar “dardos de manera solapada”.

Por su parte, John Mario González, columnista de El Tiempo, opina que ni Uribe ni Petro se van a retirar y que si no surgen candidatos con ideas más de centro y pensando en el bienestar del país más que en el personal, Colombia será cautiva “de los de siempre”, ya sea del autoritarismo de Petro o del que diga Uribe.