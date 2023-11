El Sistema de Medios Públicos, la noche de este miércoles, 15 de noviembre, recibió cinco galardones del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. ‘Nación Rebelde’, ‘Supuesto plagio de Shakira’, ‘Salve, salve, simpar Carnaval’, ‘Poemas hechos canciones’ y ‘El camino del metal´, son ganadores entre más de mil trabajos presentados, que demuestran la calidad de los contenidos, en distintos formatos, que RTVC continúa realizando para los colombianos.

En la edición 48 del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, que se entrega como un estímulo para los profesionales del oficio periodístico y un reconocimiento a esta disciplina, la radio y televisión que realiza RTVC fue uno de los grandes ganadores con cinco de estos premios que exaltan la convergencia y el talento del Sistema de Medios Públicos.

“¡Increíble! 25 años con un proyecto en la cabeza tuvo un hermoso premio. Desde luego, algo tan grande y ambicioso ha sido complejo de hacer, todo honor a los 127 profesionales de RTVC que trabajaron directamente y a todos los compañeros de todas las marcas que lo han abrazado como propio”, fueron palabras de Mauricio Tamayo, director de Nación Rebelde, quien recibió el premio en la categoría ‘Multimedia’.

Mauricio Tamayo, director de Nación Rebelde – Iván García, productor de Radiónica.

Nación Rebelde es un seriado documental para televisión que se complementa con un libro, pódcast y exposición de museo. Es un trabajo convergente de RTVC que siguió generación tras generación a la música que ha provocado un cambio, una disrupción en la audiencia y que está abierta en un abanico de sonidos, desde el rock, pasando por el hip hop, la fusión, el metal, el punk, hasta el pop.

La nota en la sección de Cultura de RTVC Noticias, Supuesto plagio de Shakira, de Laura Galindo, fue la ganadora en la categoría ‘Crítica – Video’, que explica la razón por la cual la acusación de plagio a la canción Session 53 pierde validez. Con ayuda del piano, y basándose en la teoría musical de las notas, la autora explica a la audiencia los casos en los que un simple acorde ha creado diversos trabajos musicales.

La periodista quiso ir más allá de la reflexión, asegurando que es lo que involucra el verdadero ejercicio periodístico, y por eso apostó a hacer crítica en el ámbito cultural, afirmando que “la cultura es tan indispensable e importante como la economía, la política o las noticias de orden judicial. Se puede narrar el mundo y explicarlo desde distintas aristas con unas formas, quizá un poco más amables, más pedagógicas, pero que de la misma manera llevan a reflexiones muy importantes”.

El documental El camino del metal, de Óscar Romero, Juan Sebastián Barriga y Pablo Pulido, de la emisora Radiónica, fue el ganador en la categoría ‘Reportaje – Video’, un producto que nace de la historia de una de las bandas provenientes de las Emisoras de Paz de Radio Nacional de Colombia, que abrió el festival Rock al Parque 2022. La agrupación ‘Destroy’, originaria de Chaparral, en el departamento del Tolima, le dio color a este documental que relata los matices de la vida de los protagonistas más allá de su banda de metal.

Óscar Romero, Juan Sebastián Barriga y Pablo Pulido, de la emisora Radiónica, ganadores en la categoría ‘Reportaje – Video’ con el documental El camino del metal.

“Es un orgullo ser reconocidos con el premio de periodismo más importante de Colombia. Nuestra pretensión desde un principio siempre fue mostrarle al país el trabajo de los chicos de ‘Destroy’. Queríamos dejar ver lo que puede hacer la emisora contando estas historias”, comenta Óscar Romero, realizador audiovisual de Radiónica.

Salve, salve, simpar Carnaval, de Antonio García Ángel, de Radio Nacional de Colombia, fue el ganador en la categoría ‘Crónica – Audio’, un pódcast que se dividió en tres capítulos grabados entre el 6 y el 11 de enero de 2023, en el Carnaval de Riosucio, en el departamento de Caldas, y el título hace alusión al segundo verso del himno de dicho evento. En la primera entrega, denominada Su majestad, el diablo, se habla sobre la figura tutelar del carnaval.

“Mi profesión principal es la de escritor, pero siempre he sido inquieto con los diferentes formatos y géneros de expresión, así que ganar este premio y en esta categoría, me sigue impulsando a explorar más allá de la escritura tradicional. Me alegra también dar mayor visibilidad a un carnaval como el de Riosucio, que a veces es eclipsado por el de Barranquilla y por el de Blancos y Negros. El valor de sus tradiciones, el acervo de sus letras y las particularidades que alberga merecen mucha más difusión”, mencionó Antonio García.

El galardón en la categoría ‘Crítica – Audio’, fue para el pódcast Poemas hechos canciones, de Juan Carlos Garay, un trabajo de dos capítulos dedicado a la poesía musicalizada, que inicia desarrollando la pregunta del porqué algunos poemas se convierten en canciones, desde la perspectiva de artistas colombianos. En la segunda entrega, el autor ahonda en cómo saber cuál es la música más apropiada para un poema, tomando en cuenta casos de cantautores ‘cafeteros’.

Juan Carlos Garay, director de Poemas hechos canciones.

“Cuando se crearon estos premios no existía el pódcast, se hablaba solamente de radio. Me estoy empezando a sentir a gusto con estos lenguajes, porque generacionalmente vengo de una escuela de periodismo que era más de antaño. El pódcast es muy libre y permite explorar muchísimas cosas a nivel de investigación y de sonido”, aseguró Garay.

Recibir este año en cinco oportunidades el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, ratifica a RTVC Sistema de Medios Públicos como generadores de contenidos de calidad donde tienen cabida las distintas voces, sonidos, historias y formatos, siendo un gran impulsor para la conservación de la identidad nacional y el desarrollo de la cultura en el país.

