Pese a que en mayo pasado la Procuraduría inhabilitó por 14 años al excandidato presidencial Rodolfo Hernández para ejercer cargos públicos –señalado de tener un “interés indebido” en el caso Vitalogic–, este viernes el también exalcalde de Bucaramanga inscribió su candidatura con miras a llegar a la gobernación de Santander.

El político santandereano, de 78 años y quien estuvo al frente de la capital de Santander entre 2016 y 2019, inscribió su nombre con el aval de su propio movimiento, Liga de Gobernantes Anticorrupción (LIGA).

Hasta el momento, Hernández se enfrentaría en la disputa por la gobernación de Santander con el diputado Ferley Sierra (Alianza Verde) y el general retirado del Ejército Juvenal Díaz Mateus, quien presentó firmas para avalar su candidatura.

A principios de mayo, el ingeniero –quien renunció al Senado, curul que ganó tras quedar segundo en las elecciones presidenciales– reveló que le fue encontrado un tumor cancerígeno, que lo obligó a someterse a quimioterapia. Sin embargo, ese diagnóstico ni la sanción fueron suficientes para que diera su brazo a torcer en búsqueda de la Gobernación de Santander.

El exalcalde fue sancionado en primera instancia por la Procuraduría por supuestos hechos de corrupción. La decisión se tomó “al encontrar probado su interés indebido en el proceso de selección destinado a la asignación del contrato para el aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos a la unión temporal Vitalogic RSU que, de resultar contratada, le daría beneficios económicos a su hijo, en virtud de un contrato de corretaje previamente acordado”. Todo eso mientras era alcalde de Bucaramanga.

Pese a esta determinación, la sanción todavía no frenaría la aspiración de Hernández a la Gobernación de Santander. ¿La razón? Hernández puede apelar la decisión y la segunda instancia se surtiría ante el Consejo de Estado. Mientras el alto tribunal estudia el caso y decide de fondo no queda en firme la sanción.

El contrato que tiene a Hernández respondiendo ante la justicia desde hace varios años se firmó en julio de 2016 entre José Manuel Barrera Arias, quien en su momento fungía como gerente de Empresa Municipal de aseo de Bucaramanga (EMAB) y el contratista Jorge Hernán Alarcón Ayala.

Frente a su salud y su cáncer de colón, el exmandatario reveló recientemente que se sentía con llenura y como si hubiera ingerido muchos alimentos, pese a que no había comido nada. “Si yo no me doy cuenta del cáncer, llega un momento en que el cáncer avanza tanto que no tiene reversa. Pero de aquí a que eso se desarrolle, me dijeron los médicos, serían 6, 7, 8, 10 años. Entonces, todo lo que usted viva de ahora en adelante es ganancia”, explicó días atrás en sus redes sociales.

El ingeniero agregó que ahora será sometido a una quimioterapia y, aunque no le restó importancia, se mostró optimista: “La gente le tiene pánico. En el cerebro está metido que es lápida, se va a morir, es estar como un cadáver”.