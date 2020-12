La intervención de Jorge Robledo duró poco más de una hora y quedó grabada en un video que él publicó en sus redes, y aunque en ese lapso expuso varios argumentos sobre la pelea entre el gremio de taxistas y las plataformas como Uber, Didi y Cabify, lo que llamó la atención fueron unas afirmaciones finales que hizo y que le han cuestionado en redes sociales.

Robledo continuó su idea y aseguró que no hay que dejarse “descrestar… con el pinche programa de computador”, y mencionó que “hay millones de jóvenes en el mundo que lo saben hacer”.

Estas palabras del elegido mejor congresista se hicieron eco en las redes sociales y se viralizó un video de 24 segundos, con el que expertos en tecnología y amantes de la innovación digital le refutaron al senador.

Uno de esos críticos fue el CEO de la plataforma Platzi, Freddy Vega, que le recordó a Robledo que cuando Uber ingresó al mercado en Latinoamérica su desarrollo “había costado ya 450 millones de dólares”.

De hecho, Vega aseguró que el senador “defiende a los dueños de flotas de taxis (no a los taxistas individuales)”.

Pero la crítica que más le llegó a Robledo fue la del periodista de Blu Radio y experto en temas de tecnología José Carlos García, que escribió un artículo de opinión (y lo leyó al aire este primero de diciembre) en el que le dice al congresista, desde el titular, que “ojalá tengamos más esquinas con jóvenes creando ‘pinches programitas de computador’”.

Al final de su artículo, en el que recoge varias frases de Robledo para rebatirlas, el periodista le propone que cuando “desee defender a los taxistas, algo que por supuesto tiene todo el derecho de hacer, no ataque a la tecnología, ni a la innovación digital”.

“Tampoco ataque a los jóvenes emprendedores que se dedican a desarrollar las soluciones del futuro, ‘los pinches programitas esos’, para usted”, agregó.

El periodista de Blu Sebastián Nohra ya le había puesto varios trinos al congresista por sus palabras.

Este reproche llevó a que el senador le pusiera varios trinos a Blu Radio para pedir que le permitan “controvertir la agresión de la que fue víctima”, pues considera que “tergiversaron” sus argumentos.

Estos fueron varios de los trinos que le escribió el senador a la emisora para que lo dejen dar su explicación al respecto, y el video completo con la charla de Robledo (las palabras de la polémica las puede escuchar desde 1:04:30 en adelante).

1/3 El debate con Uber no lo van a ganar falsificando lo que digo.

Porque nunca me he opuesto a que Uber u otro utilice internet.

Lo que rechazo es que Uber use la tecnología para descrestar, engañar y violar la ley.

Y es falso que he maltratado a los jóvenes.@BluRadioCo pic.twitter.com/0q7tvJ2Q6b

— Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) December 1, 2020