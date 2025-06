Recientemente, se conoció el caso de Robinson Saucedo Marimón, un deportista de la Liga de Gimnasia de Bogotá que sufrió un grave accidente durante su participación en el Campeonato Nacional Junior de ‘Parkour’, que tuvo lugar en Paipa, en el departamento de Boyacá, el 24 de abril de 2025.

Lo que debía ser una jornada para resaltar el talento juvenil terminó en una emergencia médica de grandes proporciones.

Testigos y personas que estuvieron en el evento informaron que Saucedo cayó de una estructura metálica de aproximadamente dos metros de altura. El impacto contra el suelo lo dejó inconsciente y con evidentes signos de un fuerte trauma neurológico; sin embargo, la preocupación se intensificó después del incidente, debido a la manera en que fue atendido en el lugar de los hechos.

Varios asistentes señalaron fallas en el protocolo de atención inicial, afirmando que el atleta fue movido sin una camilla ni el adecuado uso de collarín cervical, instrumentos esenciales para evitar agravar posibles lesiones en este tipo de accidentes.

Sobre el tema, Pulzo se comunicó con los familiares del deportista y su hermana indicó que se estaba esperando un dictamen médico final para poder avanzar con el proceso legal. Cabe resaltar que Saucedo actualmente depende totalmente de un acompañante 24/7.

“De hecho estamos en proceso, pero los abogados hasta el momento no me han podido decir qué vamos a hacer, porque como no tenemos un dictamen claro de cómo va a quedar mi hermano, entonces no podemos demandar”, expuso la hermana del deportista.