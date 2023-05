La pandemia del COVID-19 permitió que muchas personas en Colombia emprendieran nuevos negocios, pues a la gente que perdió sus trabajos le tocó reinventarse y se arriesgaron a sacar proyectos. Así le ocurrió a una familia en el sur de Bogotá, que abrió un modesto restaurante para obtener mayores ingresos; sin embargo, los ladrones se les metieron al local y se robaron varias cosas, según informó Tropicana.

(Vea también: [Video] Encontraron corrientazo a $ 2.000 con sopa, seco y jugo; ¿lo probaría?)

El negocio es de propiedad de unos adultos mayores, quienes venden el popular corrientazo en el sitio. Su hija habló con la emisora y contó detalles de lo que ocurrió en el barrio Villa de los Alpes, en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá.

Detalles del robo a restaurante en Bogotá

“Rompieron la reja de la ventana, pagaron 100.000 pesos del arreglo y estamos a la espera de las cámaras. Se llevaron la loza, mercado, la licuadora, 50.000 pesos en monedas, de milagro no se llevaron un televisor porque no les cupo y ese restaurante se montó por un crédito que ni siquiera hemos terminado de pagar y de ahí comen dos familias”, dijo la joven.

Incluso, la mujer contó detalles del negocio para que la gente que vive cerca pueda ir a hacerle el gasto a sus padres, quienes están muy afectados económicamente por el robo: “El restaurante ni siquiera tiene nombre, queda al lado de una droguería, cerca de donde para el alimentador y venden su almuerzo a 10.000 pesos. La gente los conoce”.

Lee También

Finalmente, la hija de los dueños del negocio contó detalles de cómo es el funcionamiento del restaurante y las condiciones en las que viven sus padres: “Ayer mi mamá me llamó en la mañana desesperada y casi llorando porque son adultos mayores que pagan arriendo y no tienen pensión. Estuvieron a punto de cerrar, les tocó comprar un poco de loza porque viven del diario. Trabajan de domingo a domingo, entre semana no venden tanto y los fines de semana es lo mejor”.